Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi ile Yeşil Etki Derneği tarafından düzenlenecek “Tarım Diplomasisi Forumu”, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ev sahipliğinde Ekim ayında Konya’da gerçekleştirilecek.KONYA (İGFA) - Tarımın başkenti Konya, Ekim ayında ilk kez düzenlenecek “Tarım Diplomasisi Forumu”na ev sahipliği yapacak.

Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) ile Yeşil Etki Derneği tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGRICITIES) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek forum kapsamında; iklim değişikliği, doğal afetler, salgınlar ve savaşların gölgesinde tarım ve diplomasi bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak. Küresel geleceğin zorlukları, yeni pazar arayışları, tarımda teknoloji kullanımı, gıda milliyetçiliği, sürdürülebilirlik, kalkınma ve siyasi istikrar için küresel işbirliği konuları ise tüm yönleriyle ilk defa konuşulacak.

ÇATALHÖYÜK’TEN İLHAMLA: TARIM DİPLOMASİSİNİN DOĞDUĞU TOPRAKLARDA

Yeryüzünde tarımsal faaliyetlerin başladığı, hayvanların evcilleştirildiği ve yerleşik yaşamın temellerinin atıldığı ilk yerlerden biri olan Konya’daki Çatalhöyük Neolitik Kenti’nin tarihi mirasından ilham alan forum, bu anlamlı coğrafyada düzenlenecek.

Forum, bakanlar, milletvekilleri, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği temsilcileri, yerel yönetimler, tarım ve gıda sektöründen önde gelen şirket temsilcileri, ulusal ve uluslararası düzeydeki paydaşlar, akademisyenler, çiftçiler, sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek.

FORUMUN TANITIM TOPLANTISI 14 NİSAN’DA

14 Nisan Pazartesi günü Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Vakfı (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehdi Eker ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıda, Yeşil Etki Derneği Kurucusu, tarım yazarı Mine Ataman ise “Tarım Diplomasisi Forumu”nun kapsamı ve detaylarını kamuoyu ile paylaşacak.