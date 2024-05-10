Konya Valiliği himayesinde Konya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin düzenlediği “Uluslararası Konya Model Birleşmiş Milletler Konferansı” başladı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen konferansın açılış oturumunda konuşan Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Türkiye’den 62 okulun dahil olduğu organizasyona Almanya, Norveç ve Özbekistan’dan da 8 okulun katıldığını belirterek konferansın hayırlı olmasını diledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğrenme Süreçleri ve Sosyal Etkinlikler Dairesi Başkanı İhsan Erkul, organizasyona destek veren Konya Valiliği’ne ve Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “İnanıyorum ki gençlerimizin entelektüel kapasiteleri bu simülasyonlarla daha da çok artacak” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, dünyanın dört bir yanından gelen genç fikirlerin buluştuğu platformun, sadece bir konferans olmanın ötesinde geleceği şekillendirecek liderlerin yetişmesine vesile olacağını ifade ederek, “Organizasyonda emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Bu konferansın sizlere ilham vermesini ve geleceğe dair vizyonunuzu genişletmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Dünya Uygur Konseyi Birleşmiş Milletler Temsilcisi Zümretay Arkin ise, “Herkesin adil, sağlıklı ve adalet içinde yaşayabileceği bir dünya hayal ediyoruz. Nesiller arası diyalog ve iş birliği istiyoruz. Umuyorum ki bu Uluslararası Konya Model Birleşmiş Milletler Konferansı hayatlarınızda bir dönüm noktası olur. Hayallerimizi, beklentilerimizi eylemelerimize yansıtalım ve daha iyi bir dünya inancından asla vazgeçmeyelim, bu bizimle mümkün” dedi.

Açılış oturumuna; Konya Vali Yardımcısı Fatih Ahmet Kurt, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Kulu, Büyük Birlik Partisi Konya İl Başkanı Seyit Özcan, Uluslararası Konya Model Birleşmiş Milletler Konferansı Kurucusu ve Genel Sekreteri Can Ahmet Kılıç da katıldı.

Birleşmiş Milletler prosedürüne uygun olarak global sorunlara çözüm önerileri üretilmesi amacıyla düzenlenen, Türkiye genelinden ve yurt dışından 400 lise öğrencisinin katıldığı “Uluslararası Konya Model Birleşmiş Milletler Konferansı” 4 gün sürecek.