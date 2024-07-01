Ülke genelinde düzenlediği etkinliklerle astronomi ve uzay bilimlerine olan ilgiyi artıran Konya Bilim Merkezi, geleneksel hale getirdiği AstroFest’in beşincisini Konya Büyükşehir Belediyesi Beyşehir Atabey Gençlik Kampı’nda gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Konya Bilim Merkezi’nin 5. Astronomi Festivali (AstroFest) bu yıl da astronomi meraklılarını bir araya getirdi.

Astronomi, uzay ve havacılık gibi bilim alanlarına olan ilginin artırılması amacıyla düzenlenen AstroFest’in beşincisi “Herkese Biraz Gökyüzü” temasıyla geçtiğimiz hafta sonu Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Beyşehir Atabey Gençlik Kampı’nda yapıldı.

Konya’dan ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden ailelerin çocuklarıyla birlikte katıldığı etkinlikte, katılımcılar astronomi ve uzay bilimleri üzerine meraklarını programa katılan akademisyen ve alanında uzman astronomlar sayesinde giderdi. Farklı yaş gruplarına hitap eden temalarda astronomi ve STEAM atölyeleri, yarışmalar, doğa yürüyüşleri, gündüz ve gece gökyüzü gözlemleri, söyleşiler ve sunumlara katılan gökyüzü meraklıları bilimle iç içe iki gün geçirmenin keyfini çıkardı.

AstroFest’e katılarak farklı bir deneyim yaşayan uzay ve bilim meraklıları, üç gün boyunca çok verimli ve eğlenceli vakit geçirdiklerini belirtti. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden katılımcılar, yeni etkinlikleri sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, taşıdığı misyon gereği ülke genelinde düzenlediği etkinliklerle astronomi biliminin gelişmesine ve popülerleşmesine katkıda bulunmaya devam edecek.

