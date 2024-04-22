Konya Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Sosyal İnovasyon Ajansı’nda, önlisans-lisans ve lisansüstü öğrenciler ile akademisyenler için “Bu Ders SİA’dayız” adıyla etkinlik alanları oluşturuldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı’nda (SİA) oluşturulan etkinlik mekanları, lisans ve lisansüstü eğitim alan öğrencilerin hizmetine sunuluyor.

Toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler bulmak amacıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi ortaklığıyla hayata geçirilen Sosyal İnovasyon Ajansı’nda “Bu ders SİA’dayız” adıyla yeni bir program oluşturuldu. Önlisans-lisans ve lisansüstü derslerini SİA’da etkinlik mekanlarını kullanarak işlemek isteyen öğrenciler ve akademisyenler için tasarlanan programda; ofis alanları, internet-kablosuz wifi, sunum-görüntü yansıtma ve hoparlör, 40 kişilik kapasite, mini toplantı salonu, SİA teras gibi hizmetler sunuluyor.

SİA etkinlik alanlarını kullanmak isteyen öğrenciler ve akademisyenlerin 0332 205 39 40 nolu numaradan randevu oluşturması gerekiyor.