Konya Genç İş İnsanları Derneği (KONYAGİAD) üyeleri, 2 Nisan 2024 Salı günü Baykara Gold Düğün ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Geleneksel Konyagiad İftar Programı'nda bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Yoğun bir katılımının gerçekleştiği programda KONYAGİAD üyeleri, aileleriyle birlikte Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Programda bir konuşma yapan KONYAGİAD Başkanı Gülvezir Korkmaz, "Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da böylesine güzel bir ortamda bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek adına her yıl düzenlediğimiz iftar programımız bu sene de yoğun bir katılımla gerçekleşti. Bu vesileyle katılımlarından dolayı tüm üyelerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum" dedi.