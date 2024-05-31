Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Başbakanı Kurti’yi kabul etti

1 saat 50 dakika süren kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.

Kosova-Türkiye görüşmesinde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kosova arasında 750 milyon dolara yaklaşan ticaret hacmini 1 milyar doların üzerine çıkartma hedefine odaklanıldığını, savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirme potansiyelinin bulunduğunu ifade etti. Türkiye'nin Kosova'ya her alanda desteğinin devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "özellikle terörle mücadele alanında Kosova'dan adımlar beklendiğini, Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilimin yumuşamaya başlamasının memnuniyetle karşılandığını ancak bu konuda somut ilerleme sağlanmasının önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamların sona erdirilmesi için İsrail’e yönelik uluslararası baskının artırılması, iki devletli çözümün desteklenmesi ve Filistin’e aktif destek verilmesi gerektiğini ifade etti.