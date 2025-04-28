Antalya Muratpaşa Belediyesi Başpehlivanı Orhan Okulu, 26. Geleneksel Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin finalinde Osman Kan’ı 3 ihtarla mağlup ederek kariyerinin Kumluca’daki beşinci başpehlivanlık zaferine ulaştı.ANTALYA (İGFA) - Bu yıl 26’ncısı düzenlenen Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 67’si başpehlivan olmak üzere toplam bin 200 güreşçi, 14 farklı kategoride mücadele etti.

Başpehlivanlık finalinde Muratpaşa Belediyesi adına güreşen Orhan Okulu ile Osman Kan karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında her iki pehlivan da temkinli bir mücadele sergiledi. Normal sürede üstünlük sağlanamaması üzerine müsabaka puanlamaya gitti. Puanlamada daha atak ve etkili bir performans ortaya koyan "Paşa’nın Aslanı" lakaplı Okulu, rakibini 3 ihtarla mağlup ederek altın kemerin sahibi oldu.

Gazipaşa’nın ardından Kumluca’da da şampiyonluk sevinci yaşayan Orhan Okulu, "Kendi seyircim önünde şampiyon olmak beni çok mutlu etti. İnşallah Kırkpınar’da da kazanarak şampiyonluğu Antalya’ya getirmek istiyorum. Bizlere her zaman destek olan ve yanımızda duran Belediye Başkanımız Ümit Uysal’a teşekkür ediyorum" dedi.