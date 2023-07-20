Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası, Sokak Festivali coşkusunu bu yıl ikinci kez yaşayacak. Kuşadası’nda 28-30 Temmuz tarihleri arasında gastronomi, müzik, sanat ve eğlence "sokak" konsepti ile birleşerek festivale dönüşecek. Kuşadası Sokak Festivali, bu yıl bölgeye has yöresel lezzetlerin yanı sıra deprem bölgesinin zengin gastronomi kültürünü de kente taşıyacak. Kuşadası’nın farklı noktalarında kurulacak lezzet noktaları için yapılacak bilet satışlarından elde edilecek gelir ise depremzedelere aktarılacak.

Türkiye'nin “sokak” konsepti ile düzenlenen ilk festivali olan Kuşadası Sokak Festivalinin ikincisi için geri sayım başladı. Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde, Ayhan Sicimoğlu’nun danışmanlığında düzenlenecek olan Kuşadası Sokak Festivali, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da "Lezzet Sokakta", "Eğlence Sokakta", "Müzik Sokakta" ve "Sanat Sokakta" başlıklarında gerçekleşecek. 3 günlük dopdolu bir programla alanında tanınmış sokak müzisyenlerini, aşçıları, şefleri, sanatçıları ve dansçıları ağırlayacak olan Kuşadası Sokak Festivali, kente büyük bir coşku ve renk katacak.



Kuşadası Sokak Festivali, 28 Temmuz Cuma günü bir kortej yürüyüşü ile başlayacak. Yürüyüşün ardından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda sevilen müzik grubu KÖFN şarkılarını festival katılımcıları için seslendirecek. Festival kapsamında 29 Temmuz Cumartesi gecesi ise yine İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda Türkiye’nin en başarılı tenorlarından Murat Karahan, Efe Kışlalı ve Hakan Aysev, “3 Tenor” isimli bir konserle sahne alacak.

11 NOKTADA LEZZET NOKTALARI

Kuşadası Sokak Festivali kapsamında kentin 11 turistik noktasında lezzet durakları kurulacak. Her bir lezzet noktasında Ege ve Kuşadası mutfağına has lezzetlerin yanı sıra 6 Şubat’ta yaşanan büyük deprem faciasından etkilenen 11 kentin yöresel yemekleri ikram edilecek. Festival katılımcıları, alacakları biletler ile Adnan Menderes Üniversitesi Gastronomi Bölümü ve Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği’nin danışmanlığında hazırlanan lezzet turlarına katılarak yemekleri tadabilecek. Lezzet noktaları için yapılacak bilet satışlarından elde edilecek gelir, deprem bölgesinde seçilecek bir aşevine destek olarak aktarılacak. Festival boyunca gerçekleşecek tadım ve atölyelerde plastik servis gereçleri yerine ahşap çatal kaşık seti ve karton servis kâseleri kullanılacak.

TÜM SOKAKLAR FESTİVAL ALANI OLACAK

Festival boyunca Kuşadası'nın 7 farklı noktasında kurulacak sahnelerde sokak müzisyenleri dönüşümlü olarak performans sergileyecek. Festival süresince Samos Müzik ve Dans Grubu, Rumeli Bandosu, Kuşadası Roman Bandosu, Aslıhan Parlak, Ege Kabalak Modern Meczup, Melih Gezmen, Vortex Musicus ve Mete Çiftçi müzik severlerle buluşacak. Festival kapsamında ayrıca söyleşiler, atölyeler, pandomim, dans, akrobasi, uçan canlı heykel gösterileri, ayna şovları, interaktif grafity performansları ile resim ve fotoğraf sergileri gibi pek çok etkinlik gerçekleşecek. Festivalin son günü olan 29 Temmuz Pazar günü ise 4 tonluk dev kazanda aşure pişirilerek katılımcılara ikram edilecek.