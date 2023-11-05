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Kütahya Gediz Muratdağı Barajı'nda çalışmalar yeniden başladı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, DSİ Bölge Müdürü Kağan Şan, Kütahya AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay ve Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ın katılımıyla ,kurban kesimi ve dualar eşliğinde Kütahya Gediz Muratdağı Barajı'nda çalışmalar yeniden başladı.

Su depolama kapasitesi 13,02 milyon metreküp olan barajın, toplam sulama alanı 32 bin 270 dekar olduğu belirtilirken, relokasyon yolu imalatlarının devam ettiği kaydedildi.