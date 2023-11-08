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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesi tarafından restitüsyon ve restorasyon çalışmaları yapılan şehrimizin manevi değerlerinden Gözüm Şeyh Sultan Tekke ve Türbesi için önemli bir iş birliği protokolü imzaladığını açıkladı.KÜTAHYA (İGFA) - Tarihi ve kültürel miras çalışmalarıyla fark yaratan Kütahya Belediyesi, restitüsyon ve restorasyon çalışmalarını tamamladığı ve geçtiğimiz ay açılışını gerçekleştirdiği Gözüm Şeyh Sultan Tekke ve Türbesi için önemli bir iş birliği protokolüne imza attı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Değerli hemşehrilerim, Kütahya Belediyemiz tarafından restorasyonu yapılarak geçen ay içerisinde hizmete açılan Gözüm Şeyh Sultan Tekke ve Türbesi’nin şehrimize kazandırılıp manevi ve kültürel mirasımıza sahip çıkmak, gelecek nesillere eserleri aktarmak ve benzeri çalışmalara katkıda bulunmak üzere söz konusu tekke ve türbenin Karınca Hareketi Sosyal Yardım Derneği tarafından kullanıma sunulmasıyla ilgili iş birliği protokolümüzü imzaladık. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Oradaki manevi iklimin yaşatılması, bakılması, korunması adına bu göreve talip olan derneğimizin yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dernek Başkanımız Deniz Kaçmaz Beyefendi şahsında bugünden itibaren emeği geçecek herkese şükranlarımızı sunuyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Karınca Hareketi Sosyal Yardım Derneği Başkanı Deniz Kaçmaz, Belediye Başkanı Işık’a teşekkür ederek, “Bu yerimiz aslına uygun olarak manevi iklimin hem yeşertilmesi hem de ilerletilmesi adına devam edecektir. Kültürel çalışmalarla bunu sağlamaya çalışacağız. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz” dedi.