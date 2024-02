Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 8 mahallede bulunan doğalgazlı mahalle fırınlarının daha etkin kullanılabilmesi için her ay 500 kontörlük doğal gaz desteği sağlanacağını açıkladı.KÜTAHYA (İGFA) - Hemşehrilerimizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kütahya Belediyesi, mahallelere kazandırılan doğalgazlı fırınların daha etkin kullanılabilmesi için Fatih, Zafertepe, Meydan, 100. Yıl, Gaybiefendi, 30 Ağustos, Cumhuriyet ve Maltepe Mahallelerimizde bulunan fırınlarımıza her ay 500 kontörlük doğalgaz desteği sağlama kararı aldı.

Hemşehrilere destek olmak amacıyla bu kararı aldıklarını söyleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Değerli hemşehrilerim, bugün bazı mahallelerimize kazandırdığımız doğalgazlı fırınlarımızın vatandaşlarımız tarafından daha etkin kullanılabilmesi amacıyla ilgili mahalle muhtarlarımızla birlikte yaptığımız toplantı sonucunda aylık her mahallemize 500 doğalgaz kontörü belediyemiz tarafından desteklenmek üzere bir karar aldık. Özellikle bu fırınların ilk yakımı sırasında kontör harcamasının fazla olması nedeniyle doğalgaz fiyatları da dikkate alındığında bunu kullanmaktan imtina ettikleri için evine kendi unuyla ekmek yapıp ailesiyle yemek için bu fırınları kullanan vatandaşlarımıza destek olması amacıyla bu kararımızı aldık. Hayırlı ve uğurlu olsun. Muhtarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Belediyemize gelerek müracaatlarını yaptılar, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün bütçesinden vatandaşlarımıza her ay her fırınımız başına 500 kontörlük belediyemiz destek olarak verecek. Fatih, Zafertepe, Meydan, 100. Yıl, Gaybiefendi, 30 Ağustos, Cumhuriyet ve Maltepe Mahallelerimizde bulunan fırınlarımızın daha etkin kullanılması adına muhtarlarımızın koordinasyonunda her 15 günde 2 gün sürekli çalışacak şekilde kontör dağıtımını da mahalle sakinlerimiz arasında yapacaklar. Allah sağlıkla sıhhatle kullanmayı ve orada pişirilen ekmeklerin vatandaşlarımızın evinde sağlıkla yemeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Yapılan destek için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a teşekkürlerini ileten mahalle muhtarlarz, yapılan hizmetin mahallelerimize ve mahalle sakinlerimize hayırlı olması temennisinde bulundu.