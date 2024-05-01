Bursa'da faaliyet gösteren Şahterm Grup Ceo'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Şahin, BTSO'da gerçekleşen Kuzey Makedonya İş Forumu'nda ülkeye yapacakları toplam 100 milyon Euro'luk yeni fabrika yatırımı sözleşmesini, Kuzey Makedonya Türkiye Büyükelçisi Jovan Manasijevski ve Teknolojik Endüstriyel Geliştirme Bölgeleri Müdürlüğü Direktörü Jovan Despotovski ile birlikte imzaladı.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO); Kuzey Makedonya İş Forumu'na ev sahipliği yaptı.

Kuzey Makedonya Türkiye Büyükelçisi Jovan Manasijevski ve Kuzey Makedonya Teknolojik Endüstriyel Geliştirme Bölgeleri Müdürlüğü Direktörü Jovan Despotovski'nin katıldığı forumda, ülkeye büyük bir yatırım yapacak olan Şahterm Grup Ceo'su Faruk Şahin de konuşmacı olarak yer aldı. Ülkedeki yatırım fırsatları hakkında Bursalı iş insanlarına detaylı bilgiler aktaran Şahin, Şahterm Grup'un 5 yıl içinde Kuzey Makedonya'ya tam 100 milyon euro yatırım yaparak toplam 1200 kişiyi istihdam edeceğini belirtti.

DAİRE ALMAYA GİTTİ FABRİKA KURDU...

Bursa'daki dostlarının tavsiyesi üzerine, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e bir daire satın almak üzere giden, ancak ülke hükümetinin yabancı yatırımcılara sunduğu fırsatları öğrenince fikri değişen Şahin, yaşadığı süreci paylaştı. Şahin, "Küçük bir yatırım için şartları araştırırken, Kuzey Makedonya hükümetinin vermiş olduğu son derece önemli teşvikler ve işçilik maliyetlerinin Türkiye'ye göre daha uygun olması, bizi küçük bir yatırım fikrinden uzaklaştırarak daha büyük ve daha profesyonel bir yatırım yapma fikrine itti. Sonuç olarak gelecek 5 yıl içinde Üsküp'ü Avrupa'nın rezistans üretim merkezi yapmayı planladık. Hedefimiz, süreç sonunda 100 milyon euro'luk yatırımla yaklaşık 1200 kişinin çalışacağı, yüksek ve robotik teknolojiye sahip bir üretim merkezini faaliyete geçirmektir. Tüm Türk iş insanlarını Kuzey Makedonya hükümetinin sunduğu cazip yatırım imkanlarını dikkate alarak, bu ülkede gönül rahatlığıyla yatırım yapmaya davet ve tavsiye ediyorum" dedi. Konuşmasının ardından Şahterm Grup Ceo'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Şahin, ülkeye yapacakları 100 milyon euro'luk yeni fabrika yatırım sözleşmesini Kuzey Makedonya Türkiye Büyükelçisi Jovan Manasijevski ve Teknolojik Endüstriyel Geliştirme Bölgeleri Müdürlüğü Direktörü Jovan Despotovski ile birlikte imzaladı.