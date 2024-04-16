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Göçmen kaçakçılığında kullanılan 1 araç da ele geçirildi. Yakalanan göçmenler, ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ilçesi Demirköy köyü sınırları içerisinde devriye görevi sırasında yurt dışına kaçmaya çalışan 5 Mısır uyruklu düzensiz göçmen ve 1 organizatör şahsı yakaladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Lalapaşa ilçesinde 6 kişiyi yakaladı.

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