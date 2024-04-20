Lezita, Kemalpaşa'da bulunan üretim tesisinde gerçekleşen grevin ardından yaşanan süreç ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

İZMİT (İGFA) - Lezita, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan üretim tesislerinde başlatılan grevin ardından devam eden süreçle ilgili bilgilendirme mesajı yayımladı.

Şirket tarafından yapılan açıklama şöyle:

İzmir Kemalpaşa’daki fabrikamızda 7.3.2024 tarihinde Öz Gıda İş Sendikası tarafından çalışanlarımızın onayı olmaksızın başlatılan grev etkisiz olmuş; tesisimiz tam kapasite ile üretime devam ederken, tedarik zincirinde herhangi bir aksaklık yaşanmamış, kalitemizde ve işleyişte hiçbir değişiklik olmamıştır.

Grev kararından sonra yaklaşık 3.500 çalışanımızın 168’i işbaşı yapmamıştır. 3.300 çalışanımız ise çalışmaya devam etmişlerdir. Hukuka ve kanunlara uygun hareket eden şirketimiz, greve çıkan işçilerin yaptıkları işleri yerine getirmesi için hiç kimseyi istihdam etmemiştir.

Nitekim; 11.3.2024 tarihinde ve devam eden tarihlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından grev kırıcılığı ve greve çıkan işçilerin yerine işçi alındığı iddiasıyla denetimler yapılmış, ancak böyle bir durumun olmadığı Bakanlık müfettişleri tarafından da teyit edilmiştir. Bu husus, resmi tutanaklarla sabittir. Mevcut durumda; greve çıkmamış olan ancak bir sebepten dolayı istifa eden, emeklilik, evlilik vb. haklı sebeplerle işten ayrılan 69 çalışanımız yerine ise 55 çalışan alınmıştır. Bu durum da resmi kayıtlara bakılarak teyit edilebilir.

Yüzde yüz yerli ve milli şirket olarak, yerel kaynakların kullanılması birincil önceliğimizdir. Bununla birlikte söz konusu süreçte; üretimdeki iş gücü gereksinimlerini dikkate alarak devam eden çalışan bulma çabamız, fabrikamızın bulunduğu konum sebebiyle yetersiz kalabilmektedir. Bu noktada üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü onaylı yabancı iş gücü kaynağı alternatif olarak değerlendirilmektedir. Bakanlık tarafından yürütülen bu uygulama, sektördeki diğer şirketlerin de başvurduğu bir yöntemdir.

Şu anda şirketimizde 37 yabancı uyruklu işçi istihdam edilmekte, bu rakam toplam iş gücümüzün sadece %1’ine tekabül etmektedir. Bu yöntemle istihdam edilen üniversite mezunu ve yabancı dil bilen personelimiz teknik ve lojistik birimlerde görevlendirilmiştir.

Lezita olarak en önemli değerimiz çalışanlarımız ve çalışanlarımızın haklarının gözetilmesidir. Sektörümüzde çalışanlarına en iyi koşulları sağlayan kurumlar arasında ilk sıralarda yer almaktan gurur duyuyoruz.