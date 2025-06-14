Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yapılan bir kına gecesinde gelin ve arkadaşları, yıllardır süregelen geleneksel “tavuk alma” damat aklamada unutulmaz bir sürprizle karşılaştı.Pazaryeri GÜNDEM (BİLECİK İGFA)

Dünya evine giren Gökhan ve Ayşe çiftinin kına gecesi sonrası, gelin Ayşe ve arkadaşları damat evine geleneksel tavuk alma damat aklamak için yola çıktı. Ancak damadın arkadaşları, bu yıl geleneğe farklı bir yorum kattı. Tavuk yerine, gelin ve arkadaşlarının karşısına sevimli bir oğlak çıkardılar.

Gelin ve arkadaşlarının şaşkın ve neşeli tepkileriyle renklenen anlar, damat aklama törenine damga vurdu. Oğlakla karşılaşan gelin Ayşe'nin gülümsemesi ve arkadaşlarının kahkahaları, geceyi unutulmaz bir anıya dönüştürdü.

O anlara tanıklık eden davetliler, bu tür geleneksel esprilerin düğün coşkusuna ayrı bir renk kattığını dile getirirken, oğlaklı sürpriz sosyal medyada da ilgi gördü.

Geleneklerle harmanlanan mizahın ön plana çıktığı Pazaryeri düğünlerinde bu tür sürprizlerin daha da yaygınlaşması bekleniyor.