Tüm zamanların en sevilen filmlerinden The Lion King (Aslan Kral), Piu Entertainment organizasyonuyla, 30. Yılını İstanbul Film Orkestrası eşliğinde, 8 Haziran’da Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde canlı aksiyon filminin orkestra eşliğindeki gösterimi ile kutlayacak.İSTANBUL (İGFA) - Film müziği dünyasının en iyisi olarak kabul edilen Oscar ve Grammy Ödüllü eşsiz besteci Hans Zimmer’ın eserleri Türkiye’de ilk defa senfonik orkestra eşliğinde Jon Favreu’nun yönettiği klasik animasyonun canlı aksiyon versiyonu olarak sahneye taşınacak.

Jon Favreau'nun yönettiği film, orijinal 1994 versiyonu gibi, Oscar ve GRAMMY ödüllü süperstar Elton John ile Oscar ve GRAMMY ödüllü söz yazarı Tim Rice'ın unutulmaz müziğini içeriyor. Ödüllü ikilinin yazdığı heyecan verici yeni jenerik şarkısı “Never Too Late” Elton John tarafından seslendiriliyor. Beyoncé, filmde yer alan yeni ve güçlü "Spirit" şarkısını yazdı ve seslendirdi.

“Lion King”, Elton John ve Tim Rice tarafından yazılan orijinal şarkıların yeni kayıtlarının yanı sıra, Oscar ve GRAMMY ödüllü besteci Hans Zimmer'ın müzik ve düzenlemeleri ile GRAMMY ödüllü Güney Afrikalı yapımcı ve besteci Lebo M'nin Afrika vokal ve koro düzenlemelerini içeriyor.

Disney'in "Lion King"i, geleceğin kralının doğduğu Afrika savanasına doğru yolculuğu konu alıyor. Simba, babası Kral Mufasa'ya hayranlık duyar ve gelecekteki kendi kraliyeti için onu idolü olarak benimser. Ancak krallıktaki herkes yeni yavrunun gelişini kutlamıyor. Mufasa'nın kardeşi ve tahtın eski varisi Scar'ın da kendi planları var. Pride Rock savaşı ihanet, trajedi ve dramla perişan olur ve sonuçta Simba'nın sürgüne gönderilmesiyle sonuçlanır. Yeni edindiği bir çift meraklı arkadaşın yardımıyla Simba, büyümeyi ve hakkı olanı nasıl geri alacağını öğrenecektir. Yıldızlardan oluşan kadroda Simba rolünde Donald Glover, Nala rolünde Beyoncé Knowles-Carter, Mufasa rolünde James Earl Jones, Scar rolünde Chiwetel Ejiofor, Pumbaa rolünde Seth Rogen ve Timon rolünde Billy Eichner yer alıyor.