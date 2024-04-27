Ordu Büyükşehir Belediyesi Off Road tutkunlarını düzenlediği festivalde buluşturacak.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde şehre her gün yeni bir faaliyet, yeni bir etkinlik, yeni bir dinamizm kazandıran Ordu Büyükşehir Belediyesi, adrenalin tutkunlarını bir araya getirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda da Off Road festivalleri düzenlenen Ordu, 4-5 Mayıs tarihlerinde 2024 yılının ilk yarışı olan ‘Ordu Oksijen Off Road Festivali 2024’e ev sahipliği yapacak.

2024 YILININ İLK YARIŞI

2024 yılının ilk yarışı olma özelliği taşıyan yarışlar 4-5 Mayıs 2024 tarihleri arasında Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Oksijen Off Road Kulübü iş birliğinde Melet Irmağı Kültür Otağı Mevkiinde düzenlenecek. 400 aracın katılımıyla gerçekleşecek olan ‘Ordu Oksijen Off Road Festivali 2024’ te 100 aracın yarışması bekleniyor.

2 GÜN SÜRECEK

İki gün sürecek olan festival renkli görüntülere sahne olacak. Festival kapsamında 4 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00’de OBB Ana Bina önünde düzenlenecek program ardından şehir korteji gerçekleşecek. 5 Mayıs Pazar günü Altınordu ilçesi Melet Irmağı yanında saat 09.00’da başlayacak olan yarışlar ise saat 17.00’de düzenlenecek olan kupa töreninin ardından sona erecek.