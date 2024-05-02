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SİVAS (İGFA) - Yenişehir Mahallesi Özlem Apartmanı'nda balkondan uçan oyuncağını almak isteyen 7 yaşındaki çocuk, rüzgâr nedeniyle pencerenin kapanması sonucu balkon demirleri ile cam arasında asılı kaldı.

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