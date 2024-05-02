Sivas’ta balkon camında mahur kalan küçük çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
SİVAS (İGFA) - Yenişehir Mahallesi Özlem Apartmanı'nda balkondan uçan oyuncağını almak isteyen 7 yaşındaki çocuk, rüzgâr nedeniyle pencerenin kapanması sonucu balkon demirleri ile cam arasında asılı kaldı.
Hareketsiz şekilde yardım gelmesini bekleyen çocuğu önce üst katta bulunan komşuları ip sarkıtarak kurtarmaya çalıştı.
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Sivas Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla ulaştıkları küçük çocuğu kısa sürede kurtardı.
İtfaiye erinin boynuna sarılarak balkondan inen küçük çocuğun yaşadığı korku yüzüne yansıdı.