Malatya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak için kırsal mahallelerde gıda denetimlerini sıkılaştırdı. Kurallara uymayanlara yasal işlem başlatıldı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve güvenli gıdaya erişimi sağlamak için kırsal mahallelerde denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile merkez ilçe belediyelerinin zabıta ekipleriyle gerçekleştirilen denetimlerde, bakkal, market ve kasap gibi işletmelerde ürün gramajı, hijyen, fiyat etiketi, raf düzeni ve son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Denetimlerde, gıda güvenliği ve haksız rekabete karşı hassasiyet gösterildi. Kurallara uymayan işletmeler uyarıldı, ciddi ihlallerde yasal işlem başlatıldı. Hijyen, etiket ve gramaj kurallarını ihlal edenlere tolerans gösterilmedi.

Büyükşehir Belediyesi, denetimlerin yıl boyunca hem merkezde hem kırsalda devam edeceğini belirtti.