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Malatya Kent Konseyi Kültür Mirası Okulu eğitimleri devam ediyor. Malatya Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda yapılan ikinci derse de yoğun katılım gösterildi. Kültür Mirası Okulu programının ikinci konuğu Araştırmacı Yunus Yiğit oldu. Yiğit, “Osmanlı Arşiv Belgeleri ve Malatya” hakkında bilgi verdi.

MALATYA (İGFA) - Programa Malatya Kent Konseyi Tarih ve Kültürel Faaliyetler Çalışma Grubu Temsilcisi Orhan Tuğrulca, Araştırmacı Yunus Yiğit ve Kültür Mirası Okulu öğrencileri katıldı.

Araştırmacı Yunus Yiğit, Osmanlı döneminde arşiv belgeleri ile ilgili katılımcılara bir sunum gerçekleştirdi.

KÜLTÜREL MİRAS OKULU İKİNCİ PROGRAMIMIZ

Malatya Kent Konseyi Tarih ve Kültürel Faaliyetler Çalışma Grubu Temsilcisi Orhan Tuğrulca, “Tarih Kültürel Mirası okulumuzun bu ikinci programımız, Malatya nüfusunun arşiv belgelerinde Malatya ne durumda? Arşivlerde neler var? Hangi konular ele alınmış? Bu ve buna benzer konuları merak ettiğimiz için bir araya geldik. Bunlarla ilgili uzun zamandır çalışma yapan değerli Araştırmacı Yunus Yiğit hocamızı konuk ettik. Hocamıza ve katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

GÜZEL BİR PROGRAM VE ÇALIŞMA OLDU

‘Osmanlı Arşiv Belgeleri ve Malatya’ konulu sunum sonrası genel bir değerlendirme yapan Araştırmacı Yunus Yiğit, “Malatya Kent Konseyi’nin Kültürel Miras Okulu programına misafir oldum. Osmanlı döneminde Malatya’da deprem, Malatya nüfus defterleri, Malatya kadı sicilleri, Sultansuyu Harası vb. konularında arşivdeki bir kaç belgeyi katılımcılara sundum. Bu verilerin Malatya ölçeğinde önemli olduğunu belirttim. Bu belgelere daha rahat ulaşma noktasında Malatya’daki mülki ve idari birimlerin izleyecekleri yol noktasında bazı önerilerimizi dile getirdik. Güzel bir program ve çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmaların önümüzdeki günlerde daha güzel ve yoğun gündemler ile devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Program, katılımcılar tarafından sorulan soru ve cevap ile son buldu.