Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 1. Cadde’de başlatılan proje kapsamında bölgeye 2 bin 700 metre uzunluğunda yeni yağmur suyu ve 250 metrelik kanalizasyon hattı kazandırıyor. Yüzde 80’lik kısmı tamamlanan proje yakın zamanda vatandaşlara hizmet sunmaya başlayacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Serdivan 1. Cadde’de başlattığı proje ile bölgeye yeni yağmursuyu ve kanalizasyon hattı kazandırıyor.

Tamamlandığında 2 bin 700 metre uzunluğa sahip olacak yağmursuyu hattı ve 120 adet yağmursuyu ızgara imalatı sayesinde bölgede yoğun yağışlarda dahi sorun yaşanmayacak. Aynı zamanda proje kapsamında imalatı devam eden 250 metrelik kanalizasyon hattı ile atık sular arıtma tesisine güvenle taşınacak.

ÇALIŞMALARIN YÜZDE 80’İ TAMAM

Yüzde 80’i tamamlanan projenin kalan kısmında çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Bir yandan kazı ve hat yerleştirme çalışmaları devam eden proje alanında bir yandan da imalatın yapıldığı noktalar kapatılarak sürücü ve yayaların güvenliği sağlanıyor. Kısa süre içerisinde tamamlanması hedeflenen proje ile Büyükşehir, Serdivan’daki güçlü altyapı ağını genişletmiş olacak.