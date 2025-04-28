Manisa Büyükşehir Belediyesi, sanatın genç temsilcilerini bir araya getirecek bir projeye imza atıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası (MAGSO) için başvuru süreci başladı.MANİSA (İGFA) - Sanatın birleştirici ve ilham verici gücüne inanan, bu kapsamda birçok projeyi hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaylı, nefesli ve vurmalı çalgılarla müziğe gönül veren 15-24 yaş arasındaki gençleri, MAGSO’nun bir parçası olmaya davet ediyor. Orkestrada yer almak isteyen 15-24 yaş arasındaki genç müzisyenler; keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, flüt, klarnet, obua, fagot, trompet, korno, trombon, tuba ve vurmalı çalgılar branşlarında başvuru yapabilecek. Başvuruda bulunacak adayların, belirtilen enstrümanlarla kendi seçtikleri bir eseri hazırlayarak çalmaları, söylemelerinin yanında sınav jürisinin seçeceği parçaları da istenilen düzeyde deşifre edebilmeleri gerekiyor.

Giriş sınavı, 4 Mayıs 2025 Pazar günü 10.00-16.00 saatleri arasında Atatürk Gençlik Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Başvurular ise 2 Mayıs 2025 Cuma günü sona erecek. Başvuru yapmak isteyen genç yetenekler, https://yonetisim.manisa.bel.tr/WebBasvuru/magso-basvuru-formu#/ adresinden işlemlerini tamamlayabilecek. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler, Atatürk Gençlik Merkezi'nin 0236 302 03 60 (Dahili 3458) numaralı telefonundan iletişime geçebilir.