Gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Esat Erçetingöz’ün İzmir Kuş Cenneti’nde çektiği flamingo fotoğraflarından oluşan “Flamingo Adası” sergisi, Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde Galeri Hamam Sanat’ta açıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Magazin Gazetecileri Derneği Başkanı usta gazeteci Esat Erçetingöz’ün “Flamingo Adası” adlı fotoğraf sergisi, Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu.

Açılış törenine, 2012 yılında İzmir Kuş Cenneti’ndeki yapay flamingo adasını oluşturan Prof. Dr. Mehmet Sıkı, TRT Sanatçısı Kıymet Unutma Şenli, Akademisyen Oğuzhan Kavaklı, Bornova Tarihçisi Altan Altın ve Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yeliz Tuna'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatsever katıldı.

FLAMİNGOLARIN RENK YOLCULUĞU

Sergi, yalnızca görsel değil, bilgilendirici yönüyle de dikkat çekerken fotoğraf çekimi sürecindeki gözlemlerini anlatan Erçetingöz, flamingo yavrularının siyah doğduğunu ve “Salinas” isimli kurtçuklarla beslenerek yaklaşık iki yıl içinde beyaz ve pembe renklere kavuştuğunu söyledi.

BAŞKAN EŞKİ: “SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ KENTİMİZİN HER KÖŞESİNE TAŞIYORUZ”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, doğa ve sanatın bir araya geldiği bu özel etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Sanatın iyileştirici gücüne inanıyor, onu kentimizin her köşesine yaymak için çabalıyoruz. Bu sergi hem doğaya duyarlılığı hem de estetik duyarlılığı teşvik ediyor. Erçetingöz’e bu değerli katkısı için teşekkür ediyorum” dedi.

35 SEÇİLMİŞ KAREYLE FLAMİNGOLARIN DÜNYASI

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan aldığı özel izinle İzmir Kuş Cenneti’nde yer alan yapay flamingo adasında çekim yapan Erçetingöz, Avrupa’nın en büyük yapay flamingo üreme alanı olan 6440 metrekarelik bu bölgede toplam 640 kare fotoğraf çekti.

Sergide, pembe beyaz anneler ve simsiyah doğan yavruların yer aldığı bu karelerden seçilmiş 35 tanesi yer alıyor. Bu dönüşüm, sergideki karelerde çarpıcı bir şekilde yansıtılıyor.

İYİLEŞMEYE SANATLA KATKI: FOTOĞRAFLAR HASTANE ODALARINDA

Erçetingöz’ün 58. kişisel sergisi olan “Flamingo Adası”nın son durağı Bornova olacak. Sergideki tüm fotoğraflar tüm fotoğraflar İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Belediye Hastanesi’ne hediye edilerek hasta odalarında sergilenecek.

Bornova Belediyesi Müze Müdürlüğü koordinasyonunda, tarihi Dramalılar Köşkü içindeki Galeri Hamam Sanat’ta açılan sergi, flamingoların etkileyici yaşam döngüsünü gözler önüne seriyor. Sergi, 22 Mayıs’a kadar ziyarete açık kalacak.