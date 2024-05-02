Boğaziçi Üniversitesi, QS’in 2024 Alanlarına Göre En İyi Üniversiteler Sıralaması’nda performansını önceki yıllara göre geliştirdi. Buna göre Boğaziçi Üniversitesi dünyada 5 temel alanın 3’ünde ilk 300’de yer alırken; 2 alt alanda ilk 150, 8 alt alanda ilk 250 ve 14 alt alanda ise ilk 400’de temsil edildi. İSTANBUL (İGFA) - Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, 149 bölgede yaklaşık 6 bin önde gelen üniversiteyi akademik saygınlık, işverenler nezdinde saygınlık, makale atıfları, h-endeksi ve uluslararası araştırma iş birliği gibi beş farklı kritere göre 5 temel ve 55 alt alanda değerlendirdi.

Boğaziçi Üniversitesi, QS’in bu kriterleri dikkate alarak 2011’den beri yıllık olarak hazırladığı “Alanlarına Göre En İyi Üniversiteler Sıralaması’nın 2024 yılı listesinde, geçen seneye göre daha iyi bir performans ortaya koydu.

Boğaziçi Üniversitesi "sosyal bilimler ve işletme" alanında 57 sıra yükselerek 253; "sanat ve beşeri bilimler"de 37 sıra ilerleyerek 244 ve "mühendislik ve teknoloji " alanında ise 20 sıra kazanarak 273’üncü sıraya yerleşti. Böylece 5 temel alanının 3’ünde dünya üniversiteleri arasında ilk 300’de yer aldı.

SEKİZ ALT ALANDA İLK 250, 14 ALT ALANDA İLK 400

Alt alanlarda en iyi dereceyi 51-100 sıra bandı ile “petrol mühendisliği”nde elde ederken, “turizm işletmeciliği”nde 101-150 sıra bandında yer buldu. “Bilgisayar bilimleri ve bilgi sistemleri” ile “elektrik-elektronik mühendisliği” alanlarındaki performans da ileri taşındı. Her iki alanda da 251-300 sıra bandından 201-250 sıra bandına yükseldi. Boğaziçi Üniversitesi ayrıca “istatistik ve yöneylem araştırmaları”, ”dilbilim”, “inşaat mühendisliği” ile “tarih” ilk 250’de yer aldı.

Sıralamada “muhasebe ve finans”, “ekonomi ve ekonometri”, ”eğitim”, “kimya mühendisliği”, ”inşaat mühendisliği” ve “makine, havacılık ve imalat mühendisliği” alanlarında da ilk 400’de temsil elde edildi.