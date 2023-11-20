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‘Daha Temiz Bir Manisa’ hedefi doğrultusunda il genelinde çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Halılar Mahallesi’nde bulunan derede temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha sağlıklı bir çevre inşa etmek amacıyla il genelinde dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Selendi ilçesine bağlı Halılar Mahallesi’nde bulunan derede temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında dere tabanı ve kenarları temizlenerek, derede biriken zararlı maddeler toplandı. Mahalle sakinleri de çalışmadan memnun olduklarını belirterek MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.