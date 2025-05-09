Bursa Nilüfer Belediyesi, Konak Mahallesi’ndeki Pancar Deposu’nun bahçesine 4’üncü Nilbel Kafe’yi açtı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, mekanın, güvenli ve ekonomik bir alternatif olduğunu belirterek, bölge için güzel bir buluşma noktası olacağını söyledi.

Nilüfer Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği Nilbel Kafelere bir yenisini daha ekledi. 4’üncü Nilbel Kafe, Konak Mahallesi’nde bulunan Pancar Deposu’nun bahçesinde hizmete açıldı. Açılışa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir’in yanı sıra CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilbel AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mahalle sakinlerinin ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Şadi Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada, Pancar Deposu bahçesindeki Nilbel Kafe’nin Konak Mahallesi için güzel bir buluşma noktası olacağını söyledi. Başkan Şadi Özdemir, mekanın güvenli ve ekonomik bir alternatif olduğunu belirterek “Burada çocuklarımız oynasın, aileler, gençler ve çocuklar gelsinler, açık havada keyifli vakit geçirsinler istedik” dedi.

Nilbel Kafe’nin daha önce Görükle, Ahmet Yesevi ve 29 Ekim mahallelerinde açıldığını hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, kafelerin sayısını artıracaklarını söyledi.

Konak Mahalle Muhtarı Hale Çağan ise, Nilbel Kafe’nin mahalleye hayırlı olmasını diledi.

Açılışın ardından Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Yakup Kaçari müzik grubu sahne aldı.

