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Manisa Büyükşehir Belediyesi, İzmir Caddesi üzerindeki Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası’nın duvarlarında yer alan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk fotoğraflarını yeniledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası’nın İzmir Caddesi’ne bakan kısmına asılan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları yenilendi.

Geride kalan zaman içerisinde güneş ve çeşitli dış etmenler nedeniyle yıpranan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk fotoğraflarının yerine yenileri asılırken, ışıklandırmalı fotoğraflar vatandaşlar tarafından da beğeni topladı.

Gece karanlığında aydınlanan Atatürk resimleri, güzergahı kullanan vatandaşlar tarafından da ilgi ile karşılandı.