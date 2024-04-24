484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında şehrin çeşitli noktalarında birbirinden güzel ve renkli etkinlikler ile gösteriler düzenlendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile aynı günde başlayan festival, çocuklarda çifte bayram sevinci yaşattı.MANİSA (İGFA) - 484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında şehrin birçok noktasında etkinlikler ve gösteriler düzenlendi. ‘Festival Boyu Sokak Sanat Etkinlikleri’ adı altında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Kafe Sera, Ağlayan Kaya, Atatürk Kent Park, Muradiye, 100. Yıl Meydanı ve Fuar Alanında halkoyunları gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Manisalılar gösterilere büyük ilgi gösterdi.

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında Manisa’ya gelen yabancı ülke folklor ekipleri, ülkelerinin geleneksel oyunlarını sahnede sergiledi. Akrobatlar ise sergiledikleri performanslarla ilgi uyandırdı. 484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen ‘Festival Boyu Sokak Sanat Etkinlikleri’nin Mesir Haftası boyunca devam edeceği belirtildi.