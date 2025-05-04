Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ayni Ali ve Barbaros mahallelerinde yaşayan yırttaşlarla Hıdırellez kahvaltısında bir araya geldi. Çok sayıda mahallelinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, neşeli ve renkli görüntülere sahne oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğindeki Hıdırellez Kahvaltısı etkinliğine, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler, Gençlik Spor Şube Müdürü Müjde Günderen ile mahalleliler katıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen kahvaltıda, vatandaşlar doyasıya eğlenip günün keyfini çıkardı.

Kahvaltının ardından müzik eşliğinde coşkulu bir şekilde dans eden küçük büyük her yaştan mahalleliler, keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.