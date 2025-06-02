Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Alaşehir programı kapsamında ilçedeki muhtarlarla bir araya gelip ardından Uluderbent Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamındaki konsere katıldı. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yanı sıra Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Denizli Güney Belediye Başkanı Mehmet Ali Eraydın, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar da katıldı.

“GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Konserde halka hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Alaşehir çok şanslı bir ilçe. Çünkü Ahmet Başkan var. Ahmet Başkan’ın, geçtiğimiz dönemde aldığı hizmetler eksik kaldı. Yanında Büyükşehir yoktu. Büyükşehir’in, desteğinden, hizmetinden faydalanamıyordu. Şimdi ise birlikte, tüm imkanlarımızla Alaşehir için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz ve edeceğiz” dedi.

ULUDERBENT’İN ALTYAPI ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Uluderbent’in altyapı sorununa da değinen Başkan Zeyrek, “Altyapı ve üstyapı sorunlarını çok iyi biliyorum. İnşallah bu hafta İller Bankası onayını alıp Uluderbent’in altyapı çalışmalarına başlayacağız. Bulunduğum dönem içinde bu yatırımı yapıp bitirmenin sözünü vermeye geldim” ifadelerini kullandı.

Zeyrek, “Bana teşekkür ediyorlar, ama asıl ben size teşekkür ediyorum. Bu hizmetleri Manisa’ma ulaştırmak için 14 ay önce emaneti verdiniz. Her sabah o emanetle uyanıyorum. Asıl ben size binlerce kez teşekkür ediyorum. Bu hizmetleri yapmaya sizler vesile oldunuz. Gülen yüzünüz hiç solmasın. Hep gülün, hep eğlenin, hep neşeyle kalın ki biz de gece gündüz demeden çalışmaya devam edelim, hep birlikte böyle sevgiyle, güler yüzle kalalım” diye konuştu.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da “Büyükşehir’in, Başkanımız Ferdi Zeyrek’in desteğiyle artık yalnız değiliz. Büyükşehir’in ve Alaşehir Belediyesi’nin gücüyle, el birliğiyle ilçemize daha fazla hizmet etmek, daha fazla üretmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Festivalimiz de dostluğu, kardeşliği, üretimi ve emeği büyütsün. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, festivale katılanlar, Türk halk müziğinin güçlü sesi Songül Karlı’nın türküleriyle unutulmaz bir gece yaşadı.