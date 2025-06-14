Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Tomarza Böke Mahallesi’nde yapımı devam eden Kano Parkuru ve Mesire Alanı’nı yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, doğayla iç içe ve su sporlarına elverişli yapısıyla öne çıkan projenin, Kayseri’nin spor ve turizm vizyonuna yeni bir soluk getireceğini söyledi.KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Tomarza Böke Kano Parkuru ve Mesire Alanı’nı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ziyarette, Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya, Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da yer aldı.

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, projeye ilişkin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ve Etüd Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı’dan teknik bilgi aldı.

Tomarza’nın doğasına ve Zamantı Irmağı’nın potansiyeline dikkat çeken Büyükkılıç, kano sporu başta olmak üzere doğa ile iç içe aktiviteler için ideal bir merkez olacak bu alanın, hem ilçe halkına hem de kente gelen ziyaretçilere hitap edeceğini ifade etti.

Bölgedeki çalışmaları incelerken vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, gözleme pişiren kadınlara kolaylıklar dileyip, gözleme pişirerek sıcak ve samimi görüntülere imza attı.

Vali Çiçek ile birlikte can yeleklerini giyerek Zamantı Irmağı’nda muhteşem manzara eşliğinde bot gezisi gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, doğal güzellikler içinde yapılan bu geziyle projenin ne denli değerli olduğunu bir kez daha vurguladı. Başkan Büyükkılıç, Tomarza Kano Merkezi’nin tüm doğa ve spor tutkunlarına hayırlı olmasını diledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Valilik iş birliğinde yürütülen proje, sporu tabana yaymayı ve Kayseri’nin bölgesel kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

2024 Avrupa Spor Şehirleri arasında "Yılın En İyi Spor Şehri" seçilerek 'Altın Bayrak' ödülünü alan Kayseri’nin bu ünvanı, Tomarza Kano Parkuru gibi vizyoner projelerle daha da güç kazanıyor. Zamantı Irmağı boyunca uzanacak kano rotası, spor ve doğa turizmini buluşturacak.