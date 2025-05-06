Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi’nde "Roman Karakterleri Canlanıyor" Festivali büyük ilgi göördü.MANİSA (İGFA) - Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi’nde, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Fatma Yoğurtçuoğlu rehberliğinde düzenlenen "Roman Karakterleri Canlanıyor" festivali , öğrencilerin okudukları romanları sahneye taşıdığı keyifli bir etkinlik oldu.

Festival kapsamında öğrenciler, roman karakterlerini canlandırarak edebi eserleri daha iyi kavrama fırsatı yakaladı . Etkinlik, roman içeriğini ve yazıldığı dönemi yansıtan dekorlarla zenginleştirilerek büyük ilgi gördü.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Fatma Yoğurtçuoğlu , “Öğrencilerimizle keyifli bir hazırlık süreci geçirdik, hem süreçten hem sonuçtan mutluluk duyuyoruz” diyerek duygularını ifade etti.

Okul Müdürü Ersel Yılmaz , etkinliğin gelecek yıllarda geleneksel hale getirilerek kapsamının genişletileceğini belirtti.

Festival, öğrencilerin edebi eserleri daha iyi anlamalarına katkı sağlarken, yaratıcı bir öğrenme ortamı sundu.