Muğla'da Köyceğiz Devlet Hastanesi’nde röntgen odasının bitişiğine izinsiz yapılan Kan Alma Birimi, 2 yıl boyunca sağlık çalışanlarını ve hastaları yüksek doz radyasyona maruz bıraktı. Birlik Sağlık-Sen Muğla İl Başkanı Abdullah Gül, ihmaller zinciri için suç duyurusunda bulundu.MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın Köyceğiz Devlet Hastanesi’nde 2023’te röntgen odasının yanına izinsiz inşa edilen Kan Alma Birimi, hastalar ve sağlık çalışanlarını 2 yıl boyunca yüksek doz radyasyona maruz bıraktı. Birlik Sağlık-Sen Muğla İl Başkanı Abdullah Gül’ün Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusu, skandalı ortaya çıkardı.

2020’de Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan lisans alan röntgen odasının bitişiğine, 2023’te hastane yönetiminin izinsiz kararıyla Kan Alma Birimi yapıldı. Nükleer Düzenleme Kurumu’na (NDK) bildirim yapılmadı, izin alınmadı. Mart 2023’te bir teknikerin radyasyon riskine dair dilekçesi ise görmezden gelindi.

Mayıs 2024’te Radyasyon Koruma Sorumlusu’nun değişmesiyle sağlık sorunları gündeme geldi.

6 Haziran 2024’teki toplantıda personelin Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevki kararlaştırıldı, ancak NDK’ya denetim talebi 4 ay sonra, 23 Eylül 2024’te yapıldı. 6 Aralık 2024’teki denetimde, röntgen odasının 1 mm’lik kurşun zırhının yetersiz olduğu, gereken 2.2 mm standardını karşılamadığı belirlendi. Radyasyon seviyesi yasal sınırların çok üzerindeydi; cihaz acilen kapatıldı, odalar mühürlendi ve 16 Aralık 2024’te cihaz lisansı iptal edildi.

Abdullah Gül, 2 Mayıs 2025’te savcılığa suç duyurusunda bulunarak, Türk Ceza Kanunu’nun radyasyon yayma (Madde 174) ve görevi kötüye kullanma (Madde 257) maddeleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ihlali gerekçesiyle sorumlu kamu görevlilerinin cezalandırılmasını talep etti. Gül, “Hastane yönetimi uyarıları yok saydı, halk sağlığı tehlikeye atıldı. Bu ihmal, fedakâr sağlık çalışanlarının emeğini gölgeliyor. Sorumluların hesap vermesi için sonuna kadar takipçiyiz” diye konuştu.