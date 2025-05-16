Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Hayvan Yaşam Merkezi, düzenlenen törenle kapılarını açtı. İlk muayene, tedavi ve ameliyathane olanaklarıyla donatılan merkez, Türkiye’ye örnek olacak bütüncül bir yaklaşımla sokak hayvanlarının sağlığı ve refahı için hizmet verecek.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, açılış töreninde yaptığı konuşmada, sokak hayvanları meselesinin hem Manisa’nın hem de Türkiye’nin en önemli meselelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, “Bu merkez, meselenin çözüm noktasıdır. Sokak hayvanlarını öldürerek değil, sahiplenme ve kısırlaştırma ile bu meseleyi çözebileceğimize inanıyoruz. Hayatlarına son vermek bizim hiçbir zaman anlayışımızda olmayacaktır. Biz onları Manisa’mda yaşayan 1,5 milyon ailemizin sokakta bize eşlik eden fertleri, canları olarak görüyoruz” dedi.

117 DÖNÜMLÜK ALANDA MODERN TESİS

117 dönümlük alanda kurulan Hayvan Yaşam Merkezi’nin 100 dönümlük kısmı tamamlanarak hizmete açıldı. Merkezde tedavi, kısırlaştırma, ameliyat ve rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra hayvanseverler için etkinlik alanları ve kafeteryalar da yer alıyor. Kapalı alanı 3 bin 500 metrekare olan tesiste ayrıca Türkiye’de nadir bulunan hayvan mezarlığı da kurulacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Yunusemre Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen Hayvan Yaşam Merkezi; sağlık, rehabilitasyon ve sosyal ihtiyaçları da kapsayan bütüncül bir hizmet anlayışıyla faaliyet gösterecek. Merkezin açılış törenine, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Nurcan Zeyrek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Serap Balaban, İlçe Belediye Başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter Yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile hayvanseverler katıldı.

Sadece bir Hayvan Yaşam Merkezi’ni açmadıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “En çok önem verdiğimiz, toplum sağlığına dokunacak, ilçe belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa neler yapabileceğinin en büyük temsili olan bir merkez açıyoruz. Göreve geldiğimizde yaklaşık yüzde 50’si tamamlanmıştı. Ben de emeği geçen herkese buradan teşekkürü bir borç bilirim. Manisa’mda taş üstüne kim taş koyduysa Allah ondan bin defa razı olsun. Geldiğimiz günden sonra bu 117 dönümlük tesisin 100 dönümünü hayata geçirmek için de gece gündüz emeğini eksik etmeyen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kısırlaştırma ve sahiplendirmeyi olmazsa olmaz olarak niteleyen Başkan Zeyrek, “25 bin nüfusun altındaki ilçelerde sorumluluk Büyükşehir’de. Vetbüs’ümüz ile oralara da seyyar bir şekilde bu hizmeti götürüyoruz ve yerinde de kısırlaştırma sağlıyoruz. Önümüzdeki hafta göreve başlayacak veterinerlerimizle de gezici Vetbüs araç sayılarını arttıracağız” dedi.