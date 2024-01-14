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18.hafta mücadelesinde Ata Spor Kulübü’nü evinde ağırlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı maçtan 3-0 galip ayrıldı.MANİSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Ligi’nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 18.hafta maçında İzmir temsilcisi Ata Spor Kulübü’nü evinde ağırladı.

Tarık Almış Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Memiş, Engin Altun, Orhan Haşim Elmalı, Özcan Nalbantlar, MHP İl Yönetim Kurulu Üyesi

Şaban Göçmen, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten takip etti.

Karşılaşma öncesi Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 askerimiz için İstiklal Marşı okunarak, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Maça Sevinç Özgüler, Rabia Martinoviç Özşahan, Göksu Göçmen, Sude Gönültaş ve Döndü Ulusoy ile başlayan yeşil beyazlı ekip rakibi karşısında zorlanmadı ve ilk seti 25-5’lik skorla aldı. İlk dakikaları çekişmeli geçen ikinci sette ise hücum hattını iyi kullanan Büyükşehir’in Sultanları 25-15’lik skorla ikinci seti de kazanmayı bildi. Son sette genç oyuncularına da ağırlık veren ve başarılı performansını sürdüren yeşil beyazlı ekip son seti de 25-16’lık skorla kazanarak maçtan 3-0 galip ayrıldı. Maç sonunda BBSK Yönetim Kurulu üyeleri sporcuları ve teknik heyeti tebrik ederek başarılar diledi.