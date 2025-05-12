Mardin genelinde hırsızlık suçlarından aranan kişilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.MARDİN (İGFA) - Asayiş Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen uygulama kapsamında, 9 Nisan ile 10 Mayıs 2025 tarihleri arasında toplam 40 kişi yakalandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, suçlulara göz açtırmıyor. Hırsızlık suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak yürütülen uygulama kapsamında Mardin’de de yoğun bir çalışma başlatıldı.

Yaklaşık bir ay süren denetim ve takip çalışmaları sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişi yakalanarak cezaevine konuldu. Ayrıca ifadesinin alınmasına yönelik aranan 17 kişi de yakalanarak gerekli adli işlemleri başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Halkımızın güvenliğini tehdit eden suç unsurlarına karşı sıfır toleransla hareket ediyoruz. Hırsızlık gibi toplumun güvenlik algısını zedeleyen suçlara karşı tavizsiziz. Vatandaşlarımızın huzuru için çalışmalarımız aralıksız devam edecek" ifadelerine yer verildi.