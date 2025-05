Konya’da 10-11 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Kulüpler Para Atletizm İl Şampiyonası'nda DOSD Meram Spor Kulübü sporcuları büyük bir başarıya imza attı.KONYA (İGFA) - Organizasyonda kulüp adına yarışan dört sporcu, toplamda 7 altın madalya kazandı.

10–11 Mayıs 2025 tarihlerinde Konya Atletizm Kompleksi’nde gerçekleştirilen Kulüpler Para Atletizm İl Şampiyonası’nda, Meram Belediyesi tarafından yakın zaman önce kurulan ve tamamı downsendromlu bireylerden oluşanDOSD Meram Spor Kulübü sporcuları toplamda 7 altın madalya kazanarak şampiyonaya damga vurdu.

HEDEF; AVRUPA REKORLARINI KIRMAK

Zeynep Eslem Çetin, 100 metre ve 200 metre yarışlarında altın madalya kazanarak şampiyonayı iki madalya ile tamamladı. Aynı kategorilerde yarışan Muhammet Mustafa Kavasçınar da iki altın madalya elde etti.1500 metre ve 800 metrede yarışan Muhammed Eren Uysal ise her iki branşta da altın madalya kazanmanın yanı sıra, kendi adına kayıtlı olan dünya rekorlarını geliştirmeyi başardı. 1500 metreyi 6 dakika 11 saniye 92 saliselik derecesiyle tamamlayan Uysal, 6 dakika 16 saniyelik kendine ait önceki dünya rekorunu kırdı.Uysal, 800 metrede ise 3 dakika 01 saniyelik rekorunu, 2 dakika 58 saniye 58 saliseye indirdi.29 Haziran–6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Down Sendromlular Atletizm Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan Muhammed Eren Uysal, hedefini Avrupa rekorlarını kırmak olarak belirledi. Şampiyonada gülle atma branşında yarışan Seyit Furkan Dinç de altın madalya kazanarak kulübün başarısına katkıda bulundu.

BAŞKAN KAVUŞ; “DOSD MERAM SPORCULARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ, ONLARIN HER ZAMAN ARKASINDAYIZ”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş yaptığı açıklamada, DOSD Meram Spor Kulübü sporcularıyla gurur duyduklarını ve onların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, “Konya’da düzenlenen Kulüpler Para Atletizm İl Şampiyonası’nda büyük başarı elde eden DOSD Meram Spor Kulübü sporcularını yürekten tebrik ediyorum. Kendi alanlarında gösterdikleri üstün performans ve özellikle Muhammed Eren Uysal’ın kırdığı dünya rekorları, sadece kulübümüz için değil, ilçemiz ve ülkemiz adına da büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Engelleri azimle aşan ve hedeflerine koşan sporcularımız bizlere bir kez daha gösterdi ki; imkân verildiğinde her birey, hayallerinin çok daha ötesine ulaşabilir. Bu başarılar aynı zamanda toplumumuzda farkındalık oluşturma açısından da çok kıymetlidir.Meram Belediyesi olarak, her zaman olduğu gibi sporun ve sporcunun yanında olmaya, özel gereksinimli bireylerimizin sporla buluşmasını desteklemeye devam edeceğiz. 29 Haziran – 6 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda yarışacak olan Muhammed Eren Uysal’a şimdiden başarılar diliyorum. Muhammed kardeşimiz eminim ki Avrupa Şampiyonası’ndan da başarılarla dönecektir. Bu şampiyonada alınan başarılardan dolayı tüm sporcularımıza, emeği geçen antrenörlerimize ve sporcularımızın ailelerine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.