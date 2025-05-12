Anadolu Selçuklu Fotoğraf Derneği, üyelerine özel olarak KASK Atlı Safari ve Binicilik Çiftliği'ne unutulmaz bir gezi düzenledi.KONYA (İGFA) - Sadece dernek üyeleri ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, fotoğraf tutkunlarına eşsiz kareler yakalama fırsatı sunarken, ailelere de keyifli anlar yaşattı.

Gün boyu süren etkinlikte, fotoğrafçılar için atlarla birbirinden farklı ve heyecan verici gösteriler sergilendi. Atların şaha kalktığı, Türk bayraklarıyla dört nala koşturulduğu, atlı okçuluk gösterilerinin yapıldığı ve engellerden atladığı anlar, deklanşör sesleriyle yankılandı. Dernek üyeleri, bu özel anları ölümsüzleştirmek için en güzel açıları yakalamaya çalıştı.

Etkinlik sadece fotoğraf çekimiyle sınırlı kalmadı. Aileler ve özellikle çocuklar, ata binme deneyimi yaşayarak unutulmaz anılar biriktirdi. Çiftliğin doğal atmosferinde atlarla iç içe bir gün geçiren katılımcılar, şehrin stresinden uzaklaşmanın keyfini çıkardı.

Akşama doğru, gün batımının kızıllığı eşliğinde çiftlikten ayrılan üyelerin yüzlerindeki mutluluk görülmeye değerdi.

Geziye katılan dernek üyelerimizden Dilara Esil, etkinlikle ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Anadolu Selçuklu Fotoğraf Derneği'nin böyle özel bir etkinlik düzenlemesi harika oldu. Hem biz fotoğrafçılar için çok güzel enstantaneler yakalama fırsatı bulduk hem de ailemizle birlikte keyifli bir gün geçirdik. Özellikle atların o asil duruşları ve gösterileri hepimizi büyüledi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Bir diğer üye, Şevket Taşkın ise şunları ekledi:

"Uzun zamandır bu kadar keyifli bir etkinliğe katılmamıştım. KASK Atlı Safari ve Binicilik Çiftliği'nin atmosferi muhteşemdi. Çocuklarım ilk defa ata binme heyecanını yaşadı ve çok mutlu oldular. Fotoğraf açısından da oldukça verimli bir geziydi. Atların şahlandığı anları ve bayraklı koşuları çekmek benim için unutulmaz bir deneyimdi. Derneğimizin bu tür etkinliklerinin devamını dilerim."

Etkinlik hakkında konuşan Anadolu Selçuklu Fotoğraf Derneği Başkanı Tahir Ceylan da şu ifadeleri kullandı:

"Dernek olarak sadece sanatsal üretimi değil, aynı zamanda üyelerimiz arasındaki sosyal bağı da önemsiyoruz. Bu tür etkinliklerle hem doğayla iç içe oluyoruz hem de farklı fotoğraf konularında pratik yapma imkânı buluyoruz. Katılımın yoğunluğu ve gelen geri bildirimler bizleri çok mutlu etti. Bundan sonra da üyelerimiz için hem eğitici hem keyifli organizasyonlar düzenlemeye devam edeceğiz."

Anadolu Selçuklu Fotoğraf Derneği, düzenlediği bu etkinlikle üyelerine hem sanatsal bir platform sunmayı hem de sosyal bağları güçlendirmeyi hedeflediğini bir kez daha gösterdi dedi.