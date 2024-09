Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Aktif Ol sloganıyla düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinliklerine katıldı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Artuklu İlçesi Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunma ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik'in açılış konuşmasından sonra programda konuşan Vali Akkoyun, Avrupa Spor Haftası her yıl farklı spor etkinlikleri ile düzenlenlendiğini belirtti.

Avrupa Spor Haftası'nın bu yıl Aktif ol teması ile 7'den 77'ye her yaştan vatandaşların spor yapması, hareketli olmaları, tüm spor aktivitelerine katılmaları noktasında önemli bir program olduğunu kaydeden Vali Akkoyun şöyle konuştu;

"Ülkemizde her alanda olduğu gibi sportif tesis ve başarı anlamında da büyük gelişmeler yaşanıyor. Mardin'imiz de bu gelişmelerden nasibini alıyor. Bizler, Mardin’imizin her alanda daha da gelişmesi ve kalkınması için durmadan çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu kapsamda ilimizde sporla ilgili yapılan çalışmalara ait bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. 2002 yılında 172 olan lisanslı sporcumuz 2024 yılında 90.466 olarak kaydedilmiştir. Yine 2002 yılında ilimizde 6 olan tesis sayısı yıllar içerisinde yapılan büyük sportif tesis yatırımları ile 2024 yılında 82, 2 olan Milli Sporcu sayısı 42, 13 olan antrenör sayısı ise 207 olmuştur."

Konuşmasında Mardinli gençlerden de bir isteğini dile getiren Vali Akkoyun; "devletimiz sizler için çalışıyor, devletimiz sizlerin en iyi şekilde eğitim görmesi en iyi şekilde spor imkanlarından istifade etmeniz için tüm imkanları seferber ediyor. İnşallah bu tesisler sayesinde Mardinli kardeşlerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz ve sporcularımız hem ulusal hem de uluslararası anlamda başarılar almaya devam edeceklerdir. Bu vesileyle programın düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından Vali Tuncay Akkoyun ve il protokolü, çeşitli spor branşlarına ait istasyonları ziyaret ederek gençlerin sportif etkinliklerine eşlik etti.

Programa ayrıca; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Vali Yardımcıları Hasan Kurt ile Mehmet Naim Akgül, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Gençlik ve Spor il Müdürü Beytullah Birlik, Kamu Kurum ve Kuruluşları Amirleri, gençler ve sporcular katıldı.