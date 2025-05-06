Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin Milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak’ı makamında ziyaret etti.MARDİN (İGFA) - Ziyaret kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak’ın tensipleriyle önemli spor yatırımlarının hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk arasında imzalanan protokol çerçevesinde Mardin’de birçok spor tesisi modernize edilecek ve yeni tesisler kazandırılacak.

Protokol kapsamında yapılacak yatırımlar şunlardır:

Mardin 21 Kasım Şehir Stadı’nın protokol tribünü yıkılarak yerine yenisi inşa edilecek.

Maraton tribünü ile tartan pist onarılacak.

Mevcut sentetik zemin kaldırılarak doğal çim saha yapılacak.

Saha için modern aydınlatma sistemi kurulacak.

Artuklu ilçesinde 2 kapalı ve 2 açık tenis kortu inşa edilecek.

Söz konusu yatırımların 2025 yaz dönemi içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Mardin’e kazandırılan bu önemli projelerin, şehrin spor altyapısını güçlendirmesi ve gençlerin sporla daha aktif bir şekilde buluşmasına katkı sağlaması bekleniyor.