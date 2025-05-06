Ülkemize sağlık turizmi dolayısıyla her yıl 3 milyona yakın hasta geliyor ve bu hastaların sadece 700 bini kayıtlı. Sağlık turizmindeki kayıt dışılığın sektörün sürdürülebilirliği ve ülke ekonomisi açısından ciddi sorunlara yol açtığını belirten Hop Health Kurucusu ve CEO’su Dr. Eren Ünal, sorunun mali işlemlerin şeffaf hale getirilerek çözülebileceğinin altını çizdi.İSTANBUL (İGFA) - Sağlık turizmi küresel çapta 100 milyar dolarlık bir pazar oluştururken, Türkiye’ye 2023’te 3 milyon hasta 4 milyar dolar gelir bıraktı. Ancak sektörde yüzde 40’lık kayıt dışılık, 1,6 milyar dolar kayıp ve hasta güvenliği sorunlarına yol açıyor.

HOP Health Kurucusu ve CEO’su Dr. Eren Ünal, kayıt dışılığın hasta güvenliği, sektör itibarı ve haksız rekabet gibi sorunlar yarattığını vurguladı.

“Kayıt dışı hizmetler, kalitesiz ortamlarda sunuluyor ve Türkiye’nin sağlık turizmi imajını zedeliyor. Bu, uzun vadede hasta sayısını düşürebilir. Yasal çalışan sağlık merkezleri ise adil olmayan rekabetle karşı karşıya” dedi.

ŞEFFAF VE GÜVENLİ ÇÖZÜMLER

HOP Health, kayıt dışılığı azaltmak için GDPR uyumlu bir altyapıyla hasta kayıtları, tedavi süreçleri ve ödemeleri şeffaf bir şekilde takip ediyor. Dr. Ünal, “Dijital ödeme sistemlerimiz, kayıt dışı ödemeleri engelleyerek gelirlerin resmi kaydını sağlıyor. Sadece Sağlık Turizmi Yetki Belgesi’ne sahip kurumlarla çalışıyoruz. Bu, hastaların uluslararası standartlarda hizmet almasını ve Türkiye’nin güvenilirliğini artırmayı hedefliyor” diye konuştu.

Dr. Ünal, HOP Health’in Türk sağlık hizmetlerinin küresel itibarını güçlendirerek Türkiye’yi sağlık turizminde lider bir destinasyon yapmayı amaçladığını belirtti.