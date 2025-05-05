Mardin’in köklü tarihine ışık tutan, 1100 'lü yıllarda Mardin Tarihî Medreselerinde, İbnül Ezrak el Farıkî tarafından yazılan Tarih kitabının, İngiltere'de British Museum'dan iadesi talep edildi. Şehmus EDİS / Mardin (İGFA) - Mardin Tarihî Medreseleri için büyük bir kültürel değere sahip olan 900 yıllık eserin, yurt dışına nasıl çıkarıldığı ise hâlâ gizemini koruyor.

Mardin Medreselerini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı İbrahim Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 900 yıllık tarih kitabının Mardin Tarihî Medreseleri için önem arz ettiğini söyledi.

Kitabın, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından Mardin'e getirilmesi ve insanlığın ziyaretine, ilim ve irfanına sunulmasının sağlanması için çaba içerisinde olduklarını ifade eden Yüksel,” Bu konuda Siyasetçilerimizin de yoğun bir girişimde olduklarını, kitabımızın en kısa zamanda Mardin'e getirilmesini umuyoruz” dedi.

KİTAP MARDİN İÇİN ÖNEM ARZ EDİYOR

Kitap Mardin için çok önem arz ettiğini belirten Yüksel,” Ebulula Mardin, Şerif Mardin, Ömer Fevzi Mardin, Betül Mardin, Yusuf Mardin gibi Bilim, Kültür, Diplomasi, Askerî, İdarî, Kültürel alanlarda küresel çapta etki oluşturmuş isimlerin de Dedeleri olan, 1100'lü yıllarda, Hüsametin Timurtaş İdaresinde Artuklu Devletinde, Diplomasi ve Bilim alanında günümüze kadar ulaşmış etkileri ve icraatları olan İbnül Ezrak el Farıki'nin British Museum'de yer almaktadır. Türkiye’ye getirilmesi için mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu.

MARDİN’E AİT 1.5 MİLYON KİTABIN İADESİ İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ

Bu kitapla beraber, Selahaddin Eyyubi döneminde, Mısır'a götürülerek yeni bir medeniyet inşasına vesile olan ve Mardin Medreseleri ürünü olan 1,5 milyon kitabın da iadesi için çabaların sürdüğüne dikkat çeken Yüksel,” Ayrıca, zaman zaman müzayede salonlarında satışa sunulan kitaplarımıza rastlandığını ve bu kitapların toplanarak Mardin'de muhafaza edilmesinin tüm insanlığa faydalar sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

SELÇUKLU, ARTUKLU VE OSMANLI’YA AİT 62 MEDRESENİN İZİNİ SÜRÜYORUZ

Mardin’de şu ana kadar Selcuklu,Artuklu ve Osmanlı dönemine ait 62 medresenin izini sürdürdüklerini kaydeden Yüksel,” Kale dışında yeni şehir inşası sürecinde Medrese sayısı 62 adete ulaştı. Küresel çapta etki ve iletişim oluşturmuş, Mardin Tarihî Medreseleri, Tıp Medresesi, Şifahane, Rasathane gibi merkezlerle de donatılırken; mimaride de özgün özellikleriyle, ilklere sahne olmuşlardı. İlk kadın medreseleri de bu dönemde kurulmuştu.

Hüsamiye Medresesi inşası döneminde Hüsamettin Timurtaş yönetiminde, Diplomasi ve Bilim alanlarında günümüze kadar etkileri olmuştur. Önemli eserler bırakan İbnül Ezrak el Farıki; ilk Kütüphane, ilk Resmi Devlet Şehitliği gibi ilklere de sahne olan Hüsamiye Medresesinin inşası ve donanımında etkin görevler üstlenmiş ve Mardin Medreselerinde Müderrislik görevlerinde bulunmuştu.

Bu dönemde kaleme aldığı 3 ciltlik tarih kitabının 1 cildi, günümüzde, British Museum'da bulunmaktadır. Mardin Medreseleri derneği olarak,Mardin kitabını Türkiye’ye getirmek için mücadeleye devam edeceğiz” şeklinde açıklamalarda bulundu.