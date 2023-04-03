Mart ayına ilişkin enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG)'nun verilerine göre yıllık artış 112,51 olarak açıklanırken, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yüzde 50,51 açıklandı.ANKARA (İGFA) - Piyasaların merakla beklediği Mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı.

TÜİK verilerine göre, TÜFE yıllık yüzde 50,51, aylık bazda ise yüzde 2,29 oldu.

TÜFE'deki 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,29, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,20 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 17,27 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 70,73 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Mart 2023 tabloya şöyle yansıdı:

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %52,11, AYLIK %2,19 OLDU

Bu arada İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.

ENAG YILLIK ENFLASYONU 112,51 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Mart ayı enflasyon verilerine göre de Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mart ayında yüzde 5,08 arttı.

Endeksteki yıllık artış yüzde 112,51 oldu.

Hatırlanacağı gibi, ENAG, Şubat ayında aylık enflasyonu yüzde 7,21, yıllık enflasyonu ise yüzde 126,91 olarak açıklamıştı.