Sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmaları ile örnek gösterilen Melikgazi Belediyesi sıfır atık bilincini sağlamak ve çevreci nesiller yetiştirmek için öğrencilere Geri Dönüşüm Tesisleri’nde kapsamlı bir eğitim verdi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Atık malzemelerin hammadde olarak kullanılması konusunda eğitim veren Melikgazi Belediyesi, öğrencileri geri dönüşüm tesislerinde çöplerin ayrıştırılması, işlemden geçmesi ve yeniden kazandırılması hususunda bilinçlendirdi.

Sürdürülebilir gelecek ve yaşanabilir bir Melikgazi için geri dönüşüm çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için sıfır atık bilincinin temelini atmaya çalışıyoruz. Her konuda olduğu gibi geri dönüşüm hususunda da eğitimin yadsınamaz öneminin farkındayız. Bu kapsamda bugün Atlas Koleji 4. Sınıf öğrencilerimizle güzel bir eğitim gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz geri dönüşüm tesislerimizde kağıt, metal ve cam atıkları, lastik, pil, elektronik ve yemek yağı atıkları, meyve-sebze atıklarının dönüşümünü bizzat izleyerek ve merak ettikleri sorular hakkında detaylı bilgi alarak keyifli bir eğitim gerçekleştirdiler. Eğitim temelden başlar. Her güzel şey eğitimle gerçekleşir. Melikgazi Belediyesi olarak doğamızı, dünyamızı korumak, güzelleştirmek için eğitime önem veriyoruz. Geleceğimizi kurtarmak ve yaşanabilir bir dünyayı miras bırakabilmek için geri dönüşümün şart olduğunu biliyoruz.” dedi.

SIFIR ATIK EKSPRESİ İLE ÇOCUKLAR HEM EĞLENİYOR HEM ÖĞRENİYOR

Ülke ekonomisine katkı sağlamak, tasarruf etmek ve daha pek çok fayda sağlamak için geri dönüşümün önemine vurgu yapan Başkan Palancıoğlu, “Geri dönüşüm eğitimi sırasında Sıfır Atık Ekspresi ile çocuklarımız eğlenceli zaman geçirerek sıfır atığı da öğrenmiş oldular. Geri dönüşüm malzemesinden yapılan bir lokomotifimiz ve aynı zamanda varillerden yapılan vagonlarımızdan oluşan sıfır atık ekspresimiz ile eğitimi keyifli hale getirdik.” diye belirtti.