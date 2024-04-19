Diyarbakır'da sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çeken şair ve yazar Devran Sinanoğlu, "Hayallerime Umut Ol" derneğini kurdu. DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır'da yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile halkın sevgisini kazanan şair ve yazar Devran Sinanoğlu, çocuklar için "Hayallerime Umut Ol" derneğini kurdu.

Yapılan yönetim kurulu toplantısında Devran Sinanoğlu Derneğin genel başkanı seçildi. Yazar Sinanoğlu, 2021 - 2023 yılları arasında Diyarbakır için 21 projeye imza attı.

Kitaplarının gelirini dezavantajlı öğrencilerin eğitimine bağışlayan Yazar Sinanoğlu, Diyarbakır'da 101 köy okuluna kütüphaneler kurdu, ihtiyaçlarını karşıladı.

Diyarbakır'daki köy okul kütüphanelerine bugüne kadar 100 bin 630 kitap kazandıran yazar, köylerde çoğunluğu kız çocukları olmak üzere 3200 dezavantajlı öğrencinin eğitim ihtiyacını karşıladı.

Türkiye'nin en büyük köy okul kütüphanesini Karacadağ bölgesinde, Tellkaya okulunda açan Yazar Sinanoğlu, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.

Diyarbakır dışında Bingöl, Şanlıurfa, Van, Erzurum, Muş, Mardin, Batman, Şırnak gibi 15 şehirde ki köy okul kütüphanelerine de katkıda bulundu.

Yapacağı çalışmalarda para kabul etmeyen dernek, ihtiyaç durumuna göre malzeme, araç ve gereçler kabul edecek.

ŞAİR VE YAZAR DEVRAN SİNANOĞLU'NUN DİYARBAKIR İÇİN YAPTIĞI PROJELER

1) Sağlıklı Bir Gelecek İçin Kitap Okumalı ve Okutmalıyız

2) Bu Kış Kalpler Üşümesin

3) Okumak İstiyorum Hayallerime Umut Ol

4) Özgürlüğün Melekleri

5) Askıda Kitap

6) Çare Yanı Başında

7) Tıraşın Benden Olsun

8) Ramazan Ayı Paylaşmak Ayıdır, Ekmeğini Kardeşinle Paylaşır mısın?

9) Bu Bayram Bir Yetimi de Sen Güldür

10) Bu Bayram Minik Kalpleri Güldürelim

11) Bir Çocuğada Sen Çare Ol

12) Elini Uzat Onlara

13) Sevgini Onlardan Esirgeme

14) Geleceğin Umudu

15) Sende Umut Ol

16) Elindeki Telefonu Bırak, Kitap Al

17) Kadına Değer Ver Ki Bilinçli Nesil Yetişsin

18) Minik Yüreklerin Gür sesleri

19) Bir Derdim Var, Derdime De Çare Var

20) Çocuklara Umut Ol

21) Bu Ramazan Kalpleri Güldürelim