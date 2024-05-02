Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kan Merkezi işbirliği ile Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında başlatılan kan bağışı kampanyasında Belediye personeli ve kan verdi. Mehmet Uzel / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplumsal bir sorumluluk olan kan bağışının önemine dikkat çekmek ve kan bağışı kampanyalarına destek olmak amacıyla Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi işbirliğiyle kan bağışı kampanyası başlattı.

Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi tarafından Belediye hizmet binasında kurulan kan bağışı standında personel kan bağışında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında kurulan stantta kan bağışına destek olan personel, ilk olarak stantta kayıt formunu doldurdu ve bağış öncesi uygunluk testinden geçti.

Gönüllü kan bağışı kampanyası kapsamında personel, kurulan kan bağışı stantlarında bağışta bulunarak kampanyaya sahip çıktılar.

Resmi işlemler için Büyükşehir Belediyesi’ne gelen vatandaşlar da kan bağışı kampanyasını takdirle karşıladı ve kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.

Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi uzman ve yetkilileri de Kayseri Büyükşehir Belediyesi ailesine ve bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediyesi Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini ilettiler.