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Merkez Bankası faizi yüzde 45'e çıkardı.ANKARA (İGFA) - Yılın ilk faiz kararını açıklayan Merkez Bankası, enflasyon görünümünde risk olursa parasal sıkılığpn gözden geçirileceğini duyurdu.

Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki toplantıda politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde yüzde 45 seviyesine yükseltildi.

Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirildiğine dikkati çekti.

Kurul açıklamasında, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirildiğine vurgu yaparak, "Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılık gözden geçirilecektir" dedi.