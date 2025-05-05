Mersin Büyükşehir Belediyesi, çevre projesi ‘Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz’ projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü koordinesinde; Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen REMEDIES-2 programı kapsamında hibe almaya hak kazandığı ‘Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz’ projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya; Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının yanı sıra daire başkanlık temsilcileri, Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, ilçe belediyeleri, meslek odaları ve kent üniversitelerinden çok sayıda katılımcı yer aldı. Etkinlikte; REMEDIES Proje Mentörlerinden Uros Novak ve proje koordinatörü Tadej Stepisnik Perdih’de oturuma canlı bağlanarak proje kapsamında düşüncelerini paylaştılar.

Açılış konuşmaları ile başlayan program, 2 oturumda gerçekleştirildi. İlk oturumda; kent paydaşlarını da içine alarak yürütülen proje kapsamında 8 ay boyunca süresince gerçekleştirilen, sahil temizliği ve saha çalışmaları, farkındalık etkinlikleri, Adnan Menderes sahiline yerleştirilen 6 adet içme suyu ve plastik atık üniteleri gibi uygulamalar hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verildi. İkinci oturumda ise; projeye katkı sunan kurum ve kuruluş temsilcileri deneyimlerini ve proje hakkındaki görüşlerini aktardılar.

Etkinlikte; plastiksiz bir kent ve kentlilik bilinci yaratmak için geri dönüşüm kültürünü her yaşa aşılamak ve sürdürülebilir yaşamı desteklemek için hayata geçirilen bu projelerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

ALP: “SON YILLARIN EN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ DENİZLERİMİZDE GİDEREK ARTAN MİKROPLASTİK KİRLİLİĞİ”

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Arda Alp, mikroplastikleri önlemenin yolunun, tek kullanımlık plastik tüketimini azaltmak, geri dönüşümü teşvik etmek ve vatandaşların çevre bilincine sahip olmasından geçtiğini belirtti. Alp, “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairemiz tarafından hazırlanan “Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz!” projemiz bu doğrultuda Avrupa Birliği Horizon programı REMEDIES konsorsiyomu tarafından en başarılı proje seçildi. Son yılların en önemli sorunlarından biri denizlerimizde giderek artan mikroplastik kirliliğidir. Bizim projemizdeki en önemli nokta; kağıt üstünde ve öneride kalmayıp somut uygulamalar yapmamız ve bu soruna doğrudan farkındalık yaratarak sahada uygulamamızdır” dedi.

DR. ZORLU: AKDENİZ’İN VE OKYANUSLARIN KORUNMASI İÇİN YAPILAN PROJELERİ SIRALADI

Afet İşleri Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu, kapanış toplantısında yaptığı konuşmasında, plastik atıkların doğada yok olma süresinin oldukça uzun olduğunu ve atık kullanımı azaltmak için Büyükşehir olarak kompost üretimine başladıklarını dile getirdi. Dr. Zorlu, Büyükşehir Belediyesi olarak, Akdeniz’in ve okyanusların korunması için pek çok projede yer aldıklarını sıralayarak, “Bunların hepsi bizi çok motive ediyor. Çünkü projemiz, Horizon programının altındaki REMEDIES konsorsiyumu tarafından desteklenen dünyadaki 3 projeden bir tanesi ve en yüksek puanla desteklendi. Çünkü tüm kurgusu itibariyle geri dönüşümü destekleyen modern bir proje. Biz buradaki hedefimiz aslında tek kullanımlık plastiklerin olabildiğince azaltılması. Özellikle insanların zamanlarının büyük çoğunluğunu geçirdikleri yerlerde sularını doldurabilecekleri su dolum üniteleri ve pet şişelerini atabileceği sepetler oluşturduk” dedi.

Projede en önemli unsurun sürdürülebilirlik olduğuna dikkat çeken Zorlu, ilerleyen süreçlerde Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde bulunan enjeksiyon makinesinde olası bir deprem veya afet riskinde vatandaşların seslerini duyurabilmesi için düdük üretmeye başlayacaklarını da duyurdu. Zorlu, bu projenin uluslararası bir başarı yakalamasından da son derece mutlu ve gururlu olduklarını ifade ederek sözlerini noktaladı.

SAZAN: “PROJEYİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE TAMAMLAMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ’’

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürü Selim Sazan, REMEDIES projesini tanıttı. ‘Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz!’ projesinin Mersin’de plastik bilincine sahip bir toplum oluşturmanın yanı sıra plastik kullanımını önlemeyi ve azaltmayı amaçladığını belirterek, ‘’REMEDIES, denizlerdeki mikroplastiği izlemek, toplamak, önlemek ve değerlendirmek için yenilikçi çözümler ve teknolojiler üretmeyi amaçlayan bir Horizon Europe inovasyon programıdır. Büyükşehir Belediyemiz, REMEDIES programının 2. Açık Çağrısı kapsamında hibe faydalanıcısı olarak seçildi. Kazanılmış olan projeyi başarılı bir şekilde tamamlamanın gururunu yaşıyoruz’’ dedi.

TANBURAĞLU: “MERSİN, ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE ULUSLARARASI ÖLÇEKTE BİR KENT HALİNE GELDİ”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürü Elif Tanburoğlu, Büyükşehir’in hayata geçirdiği projeler sonucunda Mersin’in yalnızca bölgesel değil, uluslararası ölçekte de çevresel sürdürülebilirliğine katkı sunan bir kent pozisyonunda olduğunu dile getirdi. Proje ile plastik atık kullanımının azaltılmasının yanı sıra her kesimi kapsayan büyük bir farkındalık çalışmasına da imza attıklarını belirten Tanburoğlu, “8 ay boyunca çevresel sorumluluğunun önceliğini alan yerel yönetim anlayışıyla pilot bölgemizde geri dönüşüm altyapısını güçlendirdik. Yüzlerce gönüllüyle kıyılarımızı temizledik. Biz, Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü olarak projelerin sürdürülebilirliğinin en önemli unsur olduğunu düşünüyoruz. Bu vesileyle de bu toplantı bir kapanış değil, yepyeni bir sayfa açmıştır. Buradaki en önemli unsur ise sürdürülebilir olmak. Bundan sonra yapacağımız tüm hizmet alanlarında plastiksiz Mersin sahilleri ve daha sürdürülebilir bir kent olmak için sadece Türkiye’de değil, uluslararası ölçekte örnek bir kent olacağımızı düşünüyorum. Mersin Büyükşehir, Akdeniz’in korunması için gerekli tüm adımları atmaya hazırdır ve iş birliklerine açık olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

DR. ÖZAY: “PROJE İLE AVRUPA’DA YAPILAN İYİ UYGULAMALARIN KENTİMİZDE DE YAPILDIĞINI GÖRÜYORUZ”

Tarsus Üniversitesi Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi Yasin Özay, çevre bilincini aşılarken öğrencilere derslerde çoğunlukla Avrupa’nın gelişmiş kentlerinden örnekler verdiklerini, ‘Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz’ projesi ile de kentte Avrupa’da yapılan uygulamaların benzerlerini gördüklerini kaydetti. Özay, “Bu gerçekten mutluluk verici bir durum. Çünkü çevre koruma bilincini anlattıktan sonra öğrencilerin bu bilgileri aldıktan sonra uygulaması ve hayat tarzı olarak benimsemesi gerekiyor. Öğrenciler de bu proje sayesinde derste öğrendiği bilgileri rahatlıkla uygulayabilecekler ve bir plastiğin geri dönüşüm süreçlerini görebilecekler. Bu atıkların geri dönüşüm süreçlerine dahil olmasına katkı sunabilecekler” dedi. Kendisinin de bir çevre mühendisi olduğunu sözlerine ekleyen Özay, Büyükşehir’in güzel projeler yaptığını aktardı.

DR. CAN: “DENİZLERDE YA DA KARADA PLASTİK KULLANIMINI AZALTMAK ADINA ÖNEMLİ BİR PROJEYDİ”

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Mersin Şube Başkanı Dr. Sinan Can, yapılan projenin Mersin için oldukça elzem olduğunu ve kentin hem karasal hem deniz kirliliği ile ilgili sorun yaşadığını söyleyerek, “REMEDIES projesi, denizlerde ya da karada plastik kirliliğini azaltmaya yönelik önemli bir HORIZON projesidir. Birçok sahil etkinliği ve eğitim çalışması gerçekleştirildi. Birden fazla kamu kurum ve kuruluşu, sivil toplum örgütü ve meslek odaları bir araya geldi. Multidisipliner çalışılan bir proje ortamı sağlandı. Proje ile; yurttaşların plastik kullanımını azaltmaya yönelik davranış değişikliğini sağlamak ve içme suyunu çeşmelerden edinilebileceğine yönelik önemli bir uygulama deneyimi kazandırdı” diye konuştu.