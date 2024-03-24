Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ekonomik ve mali yönetim performansını değerlendirmesinin ardından kredi notunu “B”den “B+”ya çıkardı.MERSİN (İGFA) - Kredi notunun yükselmesi Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin gelecekteki projeleri için daha uygun finansman koşulları elde etmesine ve ekonomik kalkınma planlarını daha etkin bir şekilde hayata geçirmesine olanak sağlayacak.

“Fitch; mali disiplinin sağlanmış olduğunu tescil etti”

Mersin’e yapılacak yatırımların hız kazanmasını sağlayacak olan bu gelişmeyi değerlendiren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Notumuz B+ oldu, bu da iyiye gidişin işareti. Biz hep söylüyoruz; ‘devraldığımız tablo başka, şu anki tablo başka’. 5 yılda Mersin’de, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde çok şey değişti. Bunlardan bir tanesi de mali tablolar. Fitch de bunu tescil etmiş oluyor. Biz mali disiplini sağlamış bir belediyeyiz. Çok dengesiz bir borç yüküyle, anlamsız bir borçla devralınmış bir belediye şimdi sapasağlam bir mali tablosu olan belediye haline dönüştü” sözlerine yer verdi.

“Mutlu olduk; iyi yönetiyoruz, iyi yönetmeye devam edeceğiz”

Notun yükselmesinin önemine de değinen Başkan Seçer, “Kredi derecelendirme kuruluşunun uluslararası finans kurumlarına söylemek istediği şu; ‘Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarına kredi verebilirsiniz, fon ayırabilirsiniz. Mali yapısı gayet iyidir. Sağlam bir belediyedir’. Bunun referansı oluyor. Mutlu olduk; iyi yönetiyoruz, iyi yönetmeye devam edeceğiz” diye konuştu.