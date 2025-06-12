Çayırovalı ortaokul öğrencilerine meslek lisesinin önemi tiyatro oyunuyla anlatıldı. Gebze Ticaret Odası, Çayırova Belediyesi ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliği ile hazırlanan oyuna Çayırovalı minikler büyük ilgi gösterdi.KOCAELİ (İGFA) - ‘Meslek Lisesi Memleket Meselesi’ anlayışından yola çıkarak hazırlanan ‘Altın Bilezik’ isimli tiyatro oyunu Çayırovalı ortaokul öğrencilerinin beğenisine sunuldu.

Gebze Ticaret Odası’nın öncülüğünde düzenlenen, Çayırova Belediyesi ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliğinde hazırlanan tiyatro oyununa Çayırova Belediye Başkanvekili Seyhan Dünmez, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, ilçe protokolü ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı. Üç seans olarak düzenlenen programda Çayırovalı çocuklar, meslek lisesi konusunda bilinçlendi.

Protokol üyelerinin konuşmalarının ardından, Çayırova Belediyesi Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun, izleyenlerden büyük alkış aldı. Öğrenciler meslek lisesinin önemini bir kez daha anlarken, üreten bir neslin inşası için bu tarz çalışmaların devam edeceği protokol üyelerince vurgulandı.

Tiyatro oyunu sonrasında, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla program sona erdi. Sahne ışıklarının bu kez meslek liselerinin önemini aydınlattığı tiyatro oyunu sonrasında minik öğrenciler, meslek lisesine karşı olan bakışlarının değiştiğini ifade etti.